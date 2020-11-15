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"Роскосмос" сократит штат центрального аппарата и зарплату менеджеров

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" сократили зарплаты топ-менеджмента и урезали центральный аппарат, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он написал в комментариях в своем фейсбуке, что были урезаны на 15-20 процентов "раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента", на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и со 100 до 15 сокращен аппарат ОРКК (Объединенной ракетно-космической корпорации).

"Деньги концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела", - заявил он.

В июне стало известно, что Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (Самара), одно из ключевых предприятий "Роскосмоса", уведомил службу занятости о сокращении 397 работников.

Как пояснили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе РКЦ "Прогресс", 397 человек - это общее количество сотрудников, которые уже уволились или должны быть уволены в первом полугодии, а также свободные вакансии.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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