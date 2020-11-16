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Минтранс РФ планирует снять ограничения на полеты дронов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ планирует отменить существующие ограничения для беспилотников, запрещающие им полеты в общем пространстве с пилотируемыми воздушными судами. Для этой цели ведомство заказало разработку специальной системы, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы сайта госзакупок и представителей министерства.

Согласно сайту госзакупок, речь идет о создании "облика системы информационного обеспечения полетов беспилотных воздушных судов в РФ на основе технологий ГЛОНАСС и мультилатерации (многопозиционных систем наблюдения за воздушным движением - ИФ)". Предполагается, что беспилотники будут оборудованы транспондерами, что сделает их видимыми для систем мониторинга наравне с другими воздушными судами, поясняет "Ъ".

Стоимость контракта на разработку данной системы - 52 млн рублей, по итогам тендера его получил единственный участник конкурса - ФГБУ "Защитаинфотранс Минтранса РФ", отмечает издание.

В министерстве "Ъ" рассказали, что воздушное законодательство РФ запрещает полеты дронов совместно с пилотируемыми воздушными судами. Эти ограничения, по словам собеседника газеты, "являются следствием отсутствия технологий, инфраструктуры и бортового оборудования, позволяющих обеспечить безопасность совместных полетов", что мешает развитию беспилотной авиации.

"Ъ" со ссылкой на экспертов отмечает, что в настоящее время многие страны движутся к тому, чтобы интегрировать беспилотники в общее воздушное пространство. Издание также приводит данные Росавиации, согласно которым по состоянию на начало марта в России было зарегистрировано 16,8 тыс. беспилотных летательных аппаратов с максимальной взлетной массой до 30 кг.

Ограничения на закупки зарубежных дронов

Между тем, ранее стало известно, что правительство РФ намерено ограничить возможность закупок зарубежных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд. Об этом написала газета "Ведомости" со ссылкой на ассоциацию экплуатантов и разработчиков БАС "Аэронет" и представителей ряда министерств.

Ввести такие ограничения 5 ноября в ходе рассмотрения Плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности распорядился премьер РФ Михаил Мишустин, узнало издание. Он поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минтрансу, Минфину и "Аэронету" подготовить проект соответствующего постановления к июню 2021 году.

Гендиректор "Аэронета" Глеб Бабинцев рассказал "Ведомостям", что ограничения коснутся всех БАС, приобретаемых через механизм госзакупок для государственных и муниципальных нужд. Необходимость таких запретов, по его словам, обусловлена риском утечки государственных секретов: БАС, работающие на малой высоте, способны получать очень точную и детальную информацию, относящуюся к гостайне.

Бабинцев отметил, что иностранные беспилотники "могут сразу передавать такую информацию за границу, минуя любые проверки". В Минпромторге газете подтвердили, что введение ограничений обусловлено "рисками несанкционированного сбора информации и роста угроз государственной безопасности".

В Минэкономразвития заявили, что перед введением подобных запретов будет проведен "всесторонний анализ", учитывающий ряд критериев, в частности, наличие российских производителей подобного оборудования, а также их способности удовлетворить потребности заказчиков.

Минтранс Аэронет Глеб Бабинцев Минпромторг Минэкономразвития

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