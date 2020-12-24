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Nuro получила разрешение на беспилотную доставку товаров в Калифорнии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американский стартап Nuro Inc получил разрешение Департамента автотранспорта Калифорнии (DMV) на эксплуатацию в городской среде автономных транспортных средств для доставки товаров, сообщает TechCrunch.

Nuro стала первой компанией, которой разрешено совершать беспилотную доставку в этом штате. DMV выдал Nuro соответствующую лицензию в среду.

По словам руководителя департамента Стива Гордона, это знаменует собой "важную веху в развитии автономных транспортных средств" в Калифорнии. "Мы будем и впредь помнить о безопасности населения, управляющего транспортными средствами, по мере развития этой технологии", - заявил Гордон.

Nuro с 2017 года могла проводить испытания беспилотных автомобилей, но в них для подстраховки должен был присутствовать водитель. В апреле компания получила разрешение на тестирование беспилотников без водителей, говорится в сообщении DMV.

Nuro сообщила, что в ближайшее время объявит партнера по доставке товаров. Поначалу продукты будут доставляться "в полностью автономном режиме" с помощью принадлежащего Nuro парка модифицированных автомобилей Toyota Prius. Позднее компания намерена вывести на улицы свои электромобили R2.

Nuro была основана в 2016 году двумя бывшими инженерами автомобильного проекта Google. Ее основатели Дэйв Фергюсон и Цзяцзюнь Чжу работали в команде, занимавшейся разработками в сфере беспилотных автомобилей – эти операции в дальнейшем были выделены в отдельную компанию – Waymo.

Согласно данным Crunchbase, Nuro привлекла финансирование в размере $1,5 млрд, включая $940 млн из средств Vision Fund – фонда инвестиций в технологические проекты японской SoftBank Group Corp.

Компактные автомобили, выпускаемые Nuro, предназначены для доставки товаров на небольшое расстояние. Они вдвое меньше обычных легковых автомобилей по длине и ширине и имеют четыре двери для доступа к отсекам, в которых предполагается размещать продукты питания и другие товары.

Автомобили Nuro оснащены различными датчиками для ориентации в пространстве, а также используют собственное программное обеспечение компании.

Nuro США Калифорния

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