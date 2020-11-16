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Глава ПАСЕ прервал визит в Москву из-за возможного контакта с больным COVID

Хендрик Дамс не смог встретиться с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс прервал свой визит в Москву из-за возможного контакта с зараженным коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он прервал визит и возвращается домой в связи с контактом с собеседником, возможно, инфицированным COVID. Но факт инфицирования пока не подтвержден, так что это мера предосторожности", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, по этой причине была отменена встреча Дамса с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник. По его данным, встреча главы ПАСЕ со спикером Госдумы Вячеславом Володиным также не состоялась.

ПАСЕ Хендрик Дамс коронавирус

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