Глава ПАСЕ прервал визит в Москву из-за возможного контакта с больным COVID

Хендрик Дамс не смог встретиться с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс прервал свой визит в Москву из-за возможного контакта с зараженным коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Он прервал визит и возвращается домой в связи с контактом с собеседником, возможно, инфицированным COVID. Но факт инфицирования пока не подтвержден, так что это мера предосторожности", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, по этой причине была отменена встреча Дамса с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник. По его данным, встреча главы ПАСЕ со спикером Госдумы Вячеславом Володиным также не состоялась.