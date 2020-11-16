Жителя Сунжи убили, предположительно, из кровной мести

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Сунже неизвестные утром в понедельник обстреляли мужчину на Комсомольской улице и скрылись, предположительно, на серебристом ВАЗ 2114, рассказал "Интерфаксу" информированный источник. В регионе объявлен план "Перехват".

Собеседник агентства предположил, что мотивом убийства могла стать месть родственников мужчины, погибшего в конце декабря минувшего года в результате конфликта между двумя тейпами из-за земельного спора.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что погиб Ислам Полонкоев, который, предположительно, принимал участие в межтейповом конфликте. Его задерживали после убийства Асламбека Евлоева. "Но, скорее всего, из-за отсутствия веских доказательств был отпущен на свободу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибший на протяжении нескольких лет работал в региональном управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. При ликвидации структуры он попал под сокращение.

В ночь на 30 декабря минувшего года примерно на территории автомобильного рынка "Сунжа" между представителями двух тейпов произошел конфликт с применением огнестрельного и травматического оружия. Предположительно, конфликт связан со спором о принадлежности родовых башен в селении Пялинг Джейрахского района.

В ходе перестрелки были ранены семь человек, один из них умер. По подозрению в его убийстве был задержан 36-летний житель Сунжи.