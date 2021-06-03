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В Ингушетии шестеро пострадали в драке из-за земельного спора

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Назрани произошла массовая драка из-за земельного участка, пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Ингушетии.

В республиканской больнице полицейским сообщили, что к врачам пришли трое жителей Назрани 1939, 1984 и 1992 годов рождения с многочисленными ушибами и ссадинами.

"В ходе опроса установлено, что телесные повреждения ими получены в результате переросшей в драку ссоры с ранее известными им жителями Назрани из-за земельного участка ", - сказали в МВД.

Собеседник агентства добавил, что в тот же день в больницу обратились и три представителя другой стороны конфликта 1970, 1991 и 2002 годов рождения, которые тоже получили травмы.

У участников конфликта в числе прочего изъяты два травматических пистолета, на которые у владельцев были разрешения.

30 мая в МВД сообщили, что не допустили кровопролития в связи с давним земельным спором представителей двух тейпов в Назрани. В пресс-релизе говорилось, что 29 мая они на улице устроили конфликт с применением травматического оружия. Полицейские не допустили эскалации и человеческих жертв.

Назрань Ингушетия МВД

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