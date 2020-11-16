Губернаторам поручили поддерживать резерв коек для больных COVID в 20%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал от руководителей субъектов федерации обеспечить резерв больничных коек для больных коронавирусом в размере 20%, а при нехватке машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти.

"Руководителям субъектов необходимо постоянно поддерживать резерв свободных коек как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер подчеркнул, что люди должны оперативно получать необходимую медицинскую помощь - и на дому, и в поликлиниках.

"Если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы скорой помощи дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать подобные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками", - заявил Мишустин. Он сообщил, что на это правительство уже выделило регионам более 15 млрд рублей.

Кроме этого, Мишустин потребовал максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую. Для этого необходимо усилить работу колл-центров, чтобы пациент мог своевременно получить консультацию.

Премьер поручил привлекать к этой работе волонтеров, в том числе психологов. Он сообщил, что во многих регионах они уже активно работают в рамках проекта "Мы вместе".

По словам Мишустина, сейчас своевременность и скорость принятия решений являются ключевыми критериями эффективности действий власти. При этом он констатировал, что, "к сожалению, решения во многих регионах принимаются слишком медленно, а это недопустимо сегодня". Премьер попросил глав субъектов учесть эти рекомендации в своей работе.

Правительство, сообщил Мишустин, продолжает поддерживать социальных работников, которые в стационарах заботятся о людях, заболевших коронавирусом. Это дома престарелых и другие организации социального обслуживания, где люди живут постоянно. По его словам, правительство направит более 2,5 млрд рублей на выплаты работникам таких стационаров до конца 2020 года.