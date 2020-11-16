Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Губернаторам поручили поддерживать резерв коек для больных COVID в 20%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал от руководителей субъектов федерации обеспечить резерв больничных коек для больных коронавирусом в размере 20%, а при нехватке машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти.

"Руководителям субъектов необходимо постоянно поддерживать резерв свободных коек как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне", - сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер подчеркнул, что люди должны оперативно получать необходимую медицинскую помощь - и на дому, и в поликлиниках.

"Если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы скорой помощи дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать подобные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками", - заявил Мишустин. Он сообщил, что на это правительство уже выделило регионам более 15 млрд рублей.

Кроме этого, Мишустин потребовал максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую. Для этого необходимо усилить работу колл-центров, чтобы пациент мог своевременно получить консультацию.

Премьер поручил привлекать к этой работе волонтеров, в том числе психологов. Он сообщил, что во многих регионах они уже активно работают в рамках проекта "Мы вместе".

По словам Мишустина, сейчас своевременность и скорость принятия решений являются ключевыми критериями эффективности действий власти. При этом он констатировал, что, "к сожалению, решения во многих регионах принимаются слишком медленно, а это недопустимо сегодня". Премьер попросил глав субъектов учесть эти рекомендации в своей работе.

Правительство, сообщил Мишустин, продолжает поддерживать социальных работников, которые в стационарах заботятся о людях, заболевших коронавирусом. Это дома престарелых и другие организации социального обслуживания, где люди живут постоянно. По его словам, правительство направит более 2,5 млрд рублей на выплаты работникам таких стационаров до конца 2020 года.

Михаил Мишустин коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Попова заметила, что штрафы за отсутствие масок снижают заболеваемость

Попова заметила, что штрафы за отсутствие масок снижают заболеваемость
Пандемия коронавируса

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID в большинстве регионов

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID в большинстве регионов

Чернышенко назвал амбициозные цели нацпроекта по туризму

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Счета аэропорта "Жуковский" заморожены

В МВД разработали план проекта поиска подозреваемых с помощью ИИ

Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января

Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января

Минтранс РФ планирует снять ограничения на полеты дронов

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 22 778 случаев COVID-19

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');