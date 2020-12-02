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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
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Свердловские власти заявили о выходе на "высокое плато" по COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Свердловской области заболеваемость COVID-19 вышла на плато, но плато это достаточно высоко, заявил на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков.

Пандемия коронавируса

"Плато - это ситуация, когда мы можем либо продолжать идти в позитивную сторону, либо, к сожалению, тенденции могут измениться. Это зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе соблюдения существующих эпиднорм", - объяснил он.

Чиновник объявил, что с 3 декабря в Свердловской области заработает единый колл-центр, который будет принимать вызовы от всех жителей области и давать ответы на вопросы, связанные с коронавирусом. Это повысит доступность амбулаторной помощи заразившихся, считают в администрации региона.

Также правительство выделило транспорт и волонтеров для доставки медикаментов тем, кто лечится амбулаторно.

По данным оперативного штаба региона, в Свердловской области с начала пандемии выявили более 47 000 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки прирост составил 370 заболевших.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Свердловская область коронавирус Павел Креков

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