Свердловские власти заявили о выходе на "высокое плато" по COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Свердловской области заболеваемость COVID-19 вышла на плато, но плато это достаточно высоко, заявил на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков.

"Плато - это ситуация, когда мы можем либо продолжать идти в позитивную сторону, либо, к сожалению, тенденции могут измениться. Это зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе соблюдения существующих эпиднорм", - объяснил он.

Чиновник объявил, что с 3 декабря в Свердловской области заработает единый колл-центр, который будет принимать вызовы от всех жителей области и давать ответы на вопросы, связанные с коронавирусом. Это повысит доступность амбулаторной помощи заразившихся, считают в администрации региона.

Также правительство выделило транспорт и волонтеров для доставки медикаментов тем, кто лечится амбулаторно.

По данным оперативного штаба региона, в Свердловской области с начала пандемии выявили более 47 000 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки прирост составил 370 заболевших.