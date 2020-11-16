Из-за COVID преступлений с бесконтактной продажей наркотиков стало на 70% больше

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительным органам необходимо использовать более эффективные методы в борьбе с наркотиками, поскольку в период пандемии количество бесконтактных преступлений в этой сфере увеличилось на 70%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что для распространения наркотиков преступники все чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта так называемые бесконтактные способы расчетов и новые небанковские формы платежей применяются все шире и активнее. Получается, что между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личного контакта", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.

"В первом полугодии число таких только зафиксированных, только выявленных преступлений выросло почти на 70%. Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло. Очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходима более тесная координация правоохранительных органов, соответствующих подразделений МВД, ФСБ с Росфинмониторингом.

Контрабанда снизилась

При этом Путин отметил, что контрабанда наркотиков в Россию уменьшилась на треть в связи с закрытием границ, связанным с распространением коронавируса. "Не было бы счастья, да несчастье помогло", - добавил он.

По словам президента, по мере восстановления межгосударственного общения, что неизбежно, "попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся". В этой связи Путин подчеркнул, что уже сейчас необходимо продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.

На ком ответственность

Путин также призвал глав субъектов РФ не перекладывать на других должностных лиц ответственность за координацию антинаркотической деятельности в регионах.

"Обращаю внимание на то, что главы ряда субъектов РФ нередко передают другим должностным лицам закрепленные за ними полномочия председателей антинаркотических комиссий. Такая практика, уважаемые коллеги, обращаюсь к вам, по сути, попытка спрятаться за чужой спиной абсолютно недопустима", - сказал Путин. "Еще раз напоминаю о персональной личной ответственности глав регионов за координацию всей антинаркотической деятельности. Прошу полномочных представителей президента России в федеральных округах держать этот вопрос под постоянным контролем", - заявил президент.

Профилактика

Кроме того, Путин отметил необходимость расширения информационной антинаркотической политики, в том числе, в СМИ, популярных у молодежи соцсетях и образовательных учреждениях". "О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, при чем откровенно и жестко подчас, не бояться этого. Разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков", - сказал президент.

Путин призвал подключать к этой работе благотворительные и другие общественные организации. "У многих из них уже есть успешный опыт профилактики наркомании, а также помощи в социальной реабилитации наркозависимых.

Также президент заявил о необходимости усилить контроль за работой частных реабилитационных организаций в регионах, отметив, что "в ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан".