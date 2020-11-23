Путин утвердил стратегию антинаркотической политики

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России до 2030 года.

В документе отмечается, что угрозами национальной безопасности в сфере незаконного оборота наркотиков являются, в том числе, появление новых форм противоправной деятельности преступных групп, усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта, использование новейших финансовых инструментов для "отмывания" доходов, масштабное использование интернета для пропаганды незаконного потребления наркотиков и другие.

В тексте отмечается, что в результате реализации антинаркотической политики в 2010-2020 годах наркоситуация в стране "в целом стабилизировалась, однако согласно данным мониторинга, проводимого Государственным антинаркотическим комитетом, в большинстве регионов РФ она остается напряженной".

Так, ежегодно правоохранительные органы выявляют около 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом доля противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений составляет 9,4% (в 2017-2018гг – 10,1%).

На прошлой неделе министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания Совета Безопасности сообщил о снижении уровня наркопреступности в стране на 17%, а также о сокращении потока опийных наркотиков и прежде всего героина, поступающих из Центрально-Азиатского региона.

Кроме того, Колокольцев заявил, что за прошедшие десять лет была существенно скорректирована нормативная правовая база, внесены изменения в уголовное и административное законодательство. В частности, ужесточены санкции за сбыт и контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, введена ответственность за незаконный оборот прекурсоров.