Подмосковная "Электросеть" выиграла иск о незаконном майнинге криптовалюты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ГУП Московской области "Электросеть" о незаконном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалюты и обязал ответчика - ООО "Инновационные цифровые технологии" (ИЦТ) - заплатить истцу 98,8 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Москвы требование "Электросети" отклонил.

ИЦТ разместила оборудование для майнинга на земле, которая до 2017 года вместе со зданиями и сооружениями принадлежала Минобороны. Затем эту недвижимость передали в собственность Подмосковья, регион запустил процесс его передачи в Корпорацию развития Московской области, а завершена эта процедура была в августе 2019 года.

Пока шел этот процесс, объект был передан на хранение - сначала корпорации, а в сентябре 2018 года - от корпорации специально созданной управляющей компании, ООО "Технопарк "Королев", которая должна за свой счет обеспечить содержание имущественного комплекса.

Управляющая компания передала площадку ИЦТ.

Майнинговое оборудование было подключено к сетям без договора, и энергопотребление не оплачивалось, говорится в материалах дела. Никто из участников процесса этот факт не оспаривал, но юристы ИЦТ настаивали, что эта компания не имела отношения к незаконному использованию электроэнергии.

Суд первой инстанции решил, что "Электросеть" не доказала, что ответчику были переданы энергопринимающие устройства, и на этом основании иск был отклонен.

В материалах арбитражного дела была упомянута следующая версия: неустановленные лица, действуя от имени ИЦТ и еще одной компании - ООО "Эко Право", но не имея никаких формальных полномочий на это, обманом неправомерно разместили на площадке, переданной ИЦТ, устройства для майнинга криптовалют, неправомерно подключили их к объектам электросетевого хозяйства и незаконно потребляли электроэнергию.

К рассмотрению дела в апелляционной инстанции доказательная база изменилось. То, что ИЦТ имело де-юре отношение к оборудованию, было подтверждено материалами другого арбитражного дела, в рамках которого часть этой техники стоимостью 82,02 млн руб. истребовало назад передававшее его по договору на хранение ООО "Биттех".

"С учетом изложенного, факт бездоговорного потребления электрической энергии, установленный актом, <...> является допустимым доказательством", - решил Девятый арбитражный апелляционный суд и взыскал с ИЦТ 98,8 млн рублей.

Сумму иска "Электросеть" рассчитала исходя из максимальной пропускной способности кабеля и длительности периода незаконного потребления электроэнергии.

ООО "ИТЦ" зарегистрировано 1 января 2018 года. Владельцем компании является Ольга Герасимова. Другого бизнеса, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", у нее нет. Отчетность за 2019 год компания не сдавала. Сейчас операции по счетам ИТЦ остановлены решением ФНС.

ООО "Биттех" зарегистрировано 28 июня 2018 года. В 2019 году выручка компании снизилась в 4,5 раза, до 1,15 млн рублей, чистая прибыль - в 4,4 раза, до 73 тысяч рублей. 50% уставного капитала "Биттеха" находится на балансе компании, еще 50% - у Эдуарда Ставицкого. Другого бизнеса, согласно "СПАРК-Интерфакс", у него нет. Операции по счетам "Биттеха" остановлены решением ФНС.