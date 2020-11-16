Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Подмосковная "Электросеть" выиграла иск о незаконном майнинге криптовалюты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ГУП Московской области "Электросеть" о незаконном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалюты и обязал ответчика - ООО "Инновационные цифровые технологии" (ИЦТ) - заплатить истцу 98,8 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Москвы требование "Электросети" отклонил.

ИЦТ разместила оборудование для майнинга на земле, которая до 2017 года вместе со зданиями и сооружениями принадлежала Минобороны. Затем эту недвижимость передали в собственность Подмосковья, регион запустил процесс его передачи в Корпорацию развития Московской области, а завершена эта процедура была в августе 2019 года.

Пока шел этот процесс, объект был передан на хранение - сначала корпорации, а в сентябре 2018 года - от корпорации специально созданной управляющей компании, ООО "Технопарк "Королев", которая должна за свой счет обеспечить содержание имущественного комплекса.

Управляющая компания передала площадку ИЦТ.

Майнинговое оборудование было подключено к сетям без договора, и энергопотребление не оплачивалось, говорится в материалах дела. Никто из участников процесса этот факт не оспаривал, но юристы ИЦТ настаивали, что эта компания не имела отношения к незаконному использованию электроэнергии.

Суд первой инстанции решил, что "Электросеть" не доказала, что ответчику были переданы энергопринимающие устройства, и на этом основании иск был отклонен.

В материалах арбитражного дела была упомянута следующая версия: неустановленные лица, действуя от имени ИЦТ и еще одной компании - ООО "Эко Право", но не имея никаких формальных полномочий на это, обманом неправомерно разместили на площадке, переданной ИЦТ, устройства для майнинга криптовалют, неправомерно подключили их к объектам электросетевого хозяйства и незаконно потребляли электроэнергию.

К рассмотрению дела в апелляционной инстанции доказательная база изменилось. То, что ИЦТ имело де-юре отношение к оборудованию, было подтверждено материалами другого арбитражного дела, в рамках которого часть этой техники стоимостью 82,02 млн руб. истребовало назад передававшее его по договору на хранение ООО "Биттех".

"С учетом изложенного, факт бездоговорного потребления электрической энергии, установленный актом, <...> является допустимым доказательством", - решил Девятый арбитражный апелляционный суд и взыскал с ИЦТ 98,8 млн рублей.

Сумму иска "Электросеть" рассчитала исходя из максимальной пропускной способности кабеля и длительности периода незаконного потребления электроэнергии.

ООО "ИТЦ" зарегистрировано 1 января 2018 года. Владельцем компании является Ольга Герасимова. Другого бизнеса, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", у нее нет. Отчетность за 2019 год компания не сдавала. Сейчас операции по счетам ИТЦ остановлены решением ФНС.

ООО "Биттех" зарегистрировано 28 июня 2018 года. В 2019 году выручка компании снизилась в 4,5 раза, до 1,15 млн рублей, чистая прибыль - в 4,4 раза, до 73 тысяч рублей. 50% уставного капитала "Биттеха" находится на балансе компании, еще 50% - у Эдуарда Ставицкого. Другого бизнеса, согласно "СПАРК-Интерфакс", у него нет. Операции по счетам "Биттеха" остановлены решением ФНС.

Электросеть Королев Московская область Арбитражный суд Москвы Биттех ИТЦ ФНС

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Причиной аварии на норильской ТЭЦ названы слабые сваи резервуара

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Клишас и Крашенинников отозвали законопроект об изъятии детей

Клишас и Крашенинников отозвали законопроект об изъятии детей
Пандемия коронавируса

Попова заметила, что штрафы за отсутствие масок снижают заболеваемость

Попова заметила, что штрафы за отсутствие масок снижают заболеваемость
Пандемия коронавируса

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID в большинстве регионов

Попова сообщила о стабилизации ситуации с COVID в большинстве регионов

Чернышенко назвал амбициозные цели нацпроекта по туризму

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Счета аэропорта "Жуковский" заморожены

В МВД разработали план проекта поиска подозреваемых с помощью ИИ

Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января

Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');