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Оборудование для майнинга похитили из бани в Иркутской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали троих подозреваемых в краже оборудования для майнинга в Шелеховском районе Иркутской области.

Так называемую майнинговую ферму предприниматель оборудовал в бане, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По версии следствия, преступники ночью выставили оконную раму и похитили находящееся там оборудование для производства криптовалюты. По данным полиции, ущерб превышает 600 тыс. рублей.

В течение суток полицейские задержали троих местных жителей возрастом от 30 до 40 лет, у которых обнаружили и изъяли похищенное оборудование.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Иркутская область

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