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СК обвинил во взрыве на танкере в Азовском море старпома капитана

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" в результате взрыва в октябре предъявило старшему помощнику капитана обвинение в нарушении требований пожарной безопасности (ч.3 ст. 219 УК РФ), сообщает столичное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Следствие установило, что члены экипажа - боцман, матрос и практикант - под руководством обвиняемого очищали танки от остатков нафты. Обвиняемый "не обеспечил постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима на судне" и допустил выполнение работ в отсутствие технологической карты. Кроме того, по заявлению следствия, он "лично не контролировал концентрацию загазованности в танках судна, допустив, в том числе, к выполнению моечных работ практиканта, не обученного безопасным методам их проведения".

24 октября на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. На борту находились 13 человек. Десять из них были спасены, а трое - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант - пропали. Позднее в СК сообщили, что останки трех членов экипажа были обнаружены на судне.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело.

Генерал Ази Асланов

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