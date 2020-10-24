Десять человек спасены с тонущего танкера в Керченском проливе

Троих еще ищут

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС эвакуировали десятерых человек с танкера, терпящего бедствие в Азовском море, еще троих ищут, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России в субботу вечером.

"Десять человек эвакуированы на буксир "Сириус", проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о шестерых спасенных.

В МЧС добавили, что открытого горения на судне нет.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв и пожар. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с ЧП с танкером сообщил, что медицинские службы региона при необходимости готовы выехать на место происшествия и оказать медицинскую помощь экипажу.

"Произошло ЧП в Азовском море - пожар и взрыв на нефтяном танкере. Судно было пустое, но на нем находился экипаж. Медики региона готовы, при необходимости, оперативно выехать на место и оказать медицинскую помощь членам экипажа танкера "Генерал Ази Асланов". Если потребуется - задействуем санавиацию", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время идут спасательные мероприятия, организована работа оперативного штаба.