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Сочи наводнили туристы и "удаленщики"

Сочи наводнили туристы и "удаленщики"
Фото: Александр Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Власти Сочи потребовали от приезжающих на курорт граждан, которые отдыхают и работают на "удаленке", соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы стоим на пороге зимнего сезона. Сейчас фиксируется повышенный спрос на отдых в Сочи - бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90%. Есть и те, кто уже полностью завершил продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в гости к нам приедут туристы из всех регионов России", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский в видеообращении, размещенном в соцсетях в понедельник.

Он отметил, что "сочинское радушие и гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов". Так, по его словам, за восемь месяцев пандемии при населении в 600 тыс. человек "в Сочи было всего 1697 заболевших".

Мэр сообщил, что в Сочи продолжается прирост постоянного населения. Так, по его словам, за первые два месяца нового учебного года число учеников в школах выросло на тысячу. То есть 1 сентября в Сочи сели за парты 72 тыс. учеников, а 1 ноября их стало уже 73 тыс. Это, отметил Копайгородский, практически еще одна школа.

"Обращаюсь ко всем прибывающим в наш город. Вам необходимо четко соблюдать требования режима повышенной готовности, который действует в Краснодарском крае. В первую очередь это строгий масочный режим внутри помещений и на улице в местах массового скопления людей, соблюдение социальной дистанции", - подчеркнул мэр.

Сочи Краснодарский край

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