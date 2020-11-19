Центры для экспресс-тестов на COVID откроют на горнолыжных курортах Сочи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Возможность быстро сделать тест на COVID-19 появится у туристов на горнолыжных курортах Сочи.

"На всех горнолыжных курортах Сочи будут работать экспресс-лаборатории, чтобы туристы при первых признаках недомогания могли проверить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции", - сообщил "Интерфаксу" в четверг мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Всего в Сочи три горнолыжных курорта - "Роза Хутор", "Красная Поляна"и "Газпром".

Мэр отметил, что местные власти реализуют целый комплекс по недопущению распространения коронавируса. Так, жителей и гостей города постоянно информируют о действующих ограничениях, возможности купить средства индивидуальной защиты и оплатить услуги через электронные бесконтактные терминалы.

Также, по его словам, на всех транспортных объектах работают мобильные группы, которые контролируют соблюдение профилактических мер.

Ранее мэр сообщал, что с начала пандемии в Сочи выявлено 1,7 тыс. случаев коронавируса, при этом 1,2 тыс. заболевших выздоровели.