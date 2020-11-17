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Пограничники в Приморье изъяли 450 кг трепанга и более 400 рогов сайгака

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пограничники обнаружили на складе в городе Уссурийск Приморского края 450 кг сушеного дальневосточного трепанга и 451 рог краснокнижного сайгака, сообщила во вторник пресс-группа краевого погрануправления ФСБ.

Складское помещение, где обнаружили рога и трепанга, арендовали два иностранных гражданина. Дериваты, по предварительной информации, готовились для вывоза в Китай.

Сайгак включен в перечень особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами РФ.

Дальневосточный трепанг является стратегически важным ресурсом, его добыча на территории российского Дальнего Востока запрещена. Трепанг за особые целебные свойства называют "морским женьшенем", он широко используется в восточной медицине и кухне и пользуется большим спросом в Японии, Китае и Корее.

Приморский край

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