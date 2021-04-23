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Гражданин КНР в Приморье осужден за попытку контрабанды женьшеня

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Приморье приговорил к реальному сроку лишения свободы гражданина Китая, который пытался пронести через границу более 700 корней женьшеня, сообщила прокуратура региона.

"Пограничный районный суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Иностранец признан виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ и попытке контрабанды стратегически важных ресурсов.

Суд установил, что в июле 2020 года гражданин КНР без соответствующих документов пешком перешел границу РФ. Получив в Приморье от неизвестного, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сумку с 711 корнями дикорастущего женьшеня стоимостью 13,9 млн рублей, китаец попытался вернуться на территорию иностранного государства. Однако нарушителя задержали при попытке незаконно пересечь границу, женьшень был изъят.

Женьшень, который высоко ценится в восточной медицине, находится под угрозой исчезновения, он занесен в Красную книгу РФ и включен в перечень стратегически важных товаров.

Приморье КРН

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