Иностранный военный самолет экстренно сел в Хабаровске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Военный самолет "Геркулес" из Бангладеш экстренно сел в Хабаровске из-за проблем с шасси.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, самолет С-130 ВВС Бангладеш выполнял рейс в Магадан. "Однако после вылета из Хабаровска командир доложил о проблемах с шасси и запросил экстренное возвращение на аэродром вылета. Самолет удалось благополучно посадить", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Локхид C-130 "Геркулес" - американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других государств. На 2014 год являлся самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.