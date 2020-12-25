Самолет из Лейпцига аварийно сядет в Нижнем Новгороде

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ту-204, прилетевший из Лейпцига, не смог сесть в "Шереметьево", сделал несколько кругов над аэропортом и ушел на аварийную посадку на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"У борта Лейпциг - Москва, Ту-204 отказ автопилота", - объяснил он.

По данным сайта Flightradar24, самолет сделал несколько кругов над аэропортом "Шереметьево", однако на посадку не зашел. На данный момент борт набирает высоту и направляется в Нижний Новгород.