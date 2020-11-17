Кремль назвал фейком приписываемые Путину оскорбительные фразы в соцсетях

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле призвали не верить публикациям в соцсетях, в которых президенту РФ Владимиру Путину приписываются различные цитаты оскорбительного характера, и напомнили, что у российского лидера нет там соответствующих аккаунтов.

"С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он отреагировал на информацию о том, что зарубежные представители СМИ обращаются к своим российским коллегам с просьбой проверить на достоверность различные цитаты в социальных сетях оскорбительного характера, которые приписывают президенту России. В качестве примера журналисты привели фразу со ссылкой на Путина о том, что "немцы слепо пойдут за Меркель, так же, как они шли за Гитлером в 39-м году".

"Любая информация, которую вы можете прочитать, тем более закавыченная, - а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимания, - так вот, любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком. Верьте нашим сообщениям. Мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации. Упомянутая вами публикация является абсолютной чушью", - сказал Песков.