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Депутаты собрали фейки по 53 темам вокруг митингов 23 января

Они нашли сообщения о поджоге Кремля и об отключении интернета по всей стране

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике сообщил, что обнаружил в соцсетях 53 "темы фейков", связанных с несанкционированными акциями 23 января. Отчет о результатах мониторинга комитет будет передан в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

Фейки депутаты искали вручную и с помощью автоматического мониторинга. Каждая из тем, по их словам, может содержать "от нескольких однотипных сообщений до десятков постов", а больше всего фейков они нашли в TikTok.

В "топ-10 фейков" депутаты включили сообщение о "поджоге Кремля", о том, что полиции разрешили стрелять в митингующих, об "отключении интернета по всей стране", "использовании военных для подавления протеста", гибели протестующих, "миллионах протестантов" по всей стране и о других якобы имевших место фактах и искажениях.

В комитете пообещали, что детально расследуют все случаи умышленного создания фейков, а итоговый отчет направят Генпрокуратуру и Роскомнадзор "для принятия мер реагирования".

Также депутаты намерены "проработать подходы к совершенствованию антифейкового законодательства".

Дополнительно пресс-служба комитета упомянула видеозаписи, на которых люди в форме полицейских срывали с себя погоны. В МВД ранее заявляли, что это постановочные записи, а их участники не имеют отношения к полиции.

"Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста. Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1500 рублей с конфискацией самой формы", - сказал через пресс-службу председатель комитета Александр Хинштейн.

Он предложил ужесточить ответственность за подобный состав преступления, если ношение формы сопровождается "фейковыми заявлениями или действиями".

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Госдума Александр Хинштейн Алексей Навальный Роскомнадзор Генпрокуратура

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