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Бывшего совладельца "Югры" Хотина вернули под домашний арест

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд снова перевел под домашний арест бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате 7,5 млрд рублей. До этого он находился на свободе под запретом определенных действий.

Банкир останется под домашним арестом до 18 января, уточнила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Алексей Хотин был задержан 19 апреля 2019 года, и в тот же день Басманный суд по просьбе следствия поместил его под домашний арест. Затем Мосгорсуд смягчил ему меру пресечения.

В июле 2017 года Банк России сначала ввел временную администрацию в "Югре" и объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а затем отозвал у банка лицензию. Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ 25 сентября 2018 года признал "Югру" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

По уголовному делу о растрате более 7,5 млрд рублей банка проходят семь фигурантов.

Алексей Хотин Югра Банк России Москва

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