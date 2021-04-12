Арестовано имущество экс-руководителей банка "Югра" и четырех компаний на 21,6 млрд рублей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 8 апреля по ходатайствам Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) ограничил распоряжение денежными средствами бывших руководителей банка "Югра" и четырех компаний в пределах суммы 21,6 млрд рублей. Об этом говорится в определении суда.

Меры обеспечения приняты по трем заявлениям АСВ о взыскании с бывших руководителей банка и компаний 18,4 млрд рублей убытков, 2,2 млрд рублей убытков и 1 млрд рублей убытков.

Среди ответчиков по всем заявлениям указаны бывший совладелец банка Алексей Хотин, экс-президент Алексей Нефедов, экс-предправления Дмитрий Шиляев, а также АО "Комплексные инвестиции", АО "Иреляхнефть", ООО "Миллениал", ООО "Иреляхское".

В материалах дела говорится, что заявления АСВ в рамках дела о банкротстве банка поступили в суд 20 февраля, о принятии мер - 24 марта. Предварительное заседание по этим заявлениям назначено на 28 апреля.

Банк России ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млрд рублей отправил Хотина, Шиляева и Нефедова под домашний арест. 13 октября 2020 года Мосгорсуд изменил Хотину, обвиняемому в особо крупных хищениях, меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий до 15 января 2021 года.

Однако в середине ноября 2020 года первый апелляционный суд вновь перевел Хотина под домашний арест.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась более чем до 20 млрд рублей.