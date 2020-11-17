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Путин призвал отменить санкции против нуждающихся из-за COVID стран

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия предлагает отменить в условиях пандемии санкции в отношении стран, которые остро нуждаются в помощи, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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"Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле хотя бы в условиях пандемии и хотя бы в отношении тех стран и граждан этих государств, которые крайне нуждаются в этих поставках продовольствия и медикаментов, медицинской техники", - сказал Путин во вторник в ходе саммита БРИКС.

Он выразил надежду, что эту идею поддержат.

Ранее РФ выступила с инициативой о "зеленых коридорах", свободных от войн и санкций, в отношении гуманитарных поставок.

Владимир Путин

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