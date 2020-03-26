Путин предложил G20 мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предлагает на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости.

"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочки поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сказал Путин в своем выступлении на саммите G20. Отрывок его выступления транслировал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Путин продолжил: "В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок". Российский лидер подчеркнул, что прежде всего речь идет "о странах, которые больше других страдают от этой пандемии".

Общий план стран "Большой двадцатки" в условиях пандемии

Государствам G20 нужен общий план поддержки экономик, стабилизации ситуации и восстановления доверия на мировых рынках в условиях распространения коронавируса, также заявил Путин.

По словам российского лидера, основную роль в повышении глобального спроса должны играть национальные экономики, однако возможности заимствования для многих стран в условиях волатильности рынка ограничены.

Спецфонд под эгидой МВФ

Кроме того, президент РФ предложил создать под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) специальный фонд, который будет финансироваться из средств центральных банков и пойдет на предоставление заимствований по нулевой ставке для реализации мер по борьбе с коронавирусом.

Как подчеркнул российский лидер, надо "предоставить любому члену МВФ заимствовать средства из данного фонда пропорционального его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок".

"В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей. Это чисто гуманитарный вопрос, и нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи", - сказал Путин.