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В Думу внесли проект об отмене митингов из-за угроз терроризма или ЧС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин во вторник внес в Госдуму законопроект, корректирующий действующий порядок проведения митингов и демонстраций.

Документом (1057213-7) предлагается дать органам исполнительной власти и местного самоуправления право менять место и время проведения публичных мероприятий, "если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его проведении". В этом случае организатору вплоть до начала акции может быть направлено уведомление о том, что невозможно ее провести, будет предложено альтернативное время и место.

Кроме того, при изменении цели, формы или заявленного количества участников массового публичного мероприятия его организатор обязывается до его начала подать новое уведомление о проведении акции, аннулируя предыдущее согласование.

Также закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (54-ФЗ) дополняется нормой, согласно которой суд может признать публичным мероприятием "совокупность актов пикетирования", в которых поочередно участвует несколько лиц. Действующая редакция закона позволяет признать публичным мероприятием только несколько одиночных пикетов, "объединенных единым замыслом и общей организацией".

Законопроектом также предлагается ввести ограничения на участие в митингах и других публичных мероприятиях журналистов при исполнении. Согласно документу, журналистам при осуществлении профессиональной деятельности будет запрещено проводить агитацию, участвовать в организации публичного мероприятия, обсуждениях, принятии решений и других публичных действиях в его рамках, а также использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения". Скрывать отличительные знаки прессы также запрещается.

Еще одна предлагаемая норма уточняет сроки рассмотрения заявки на проведение публичных мероприятий: трехдневный срок может быть продлен, если третий день оказывается нерабочим, а результат рассмотрения должен быть доведен до организатора на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до мероприятия.

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