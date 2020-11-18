СЖР задумался над единым стандартом для удостоверений сотрудников СМИ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Союз журналистов России предлагает ввести единый стандарт журналистского удостоверения для оперативной идентификации сотрудников СМИ, в частности в ходе протестных акций, сообщил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев.

"Мы хотим предложить единый стандарт журналистского удостоверения, чтобы, например, на нем был какой-то QR-код, чтобы при необходимости можно было очень быстро человека идентифицировать и удостовериться, что он реально работает в СМИ. Это наша инициатива в ответ на появившиеся законопроекты, затрагивающие СМИ", - сказал Соловьев.

Как полагают в объединении, для идентификации можносоздать единый реестр журналистов РФ (редакционных удостоверений) с возможностью онлайн-проверки статуса зарегистрированных в нем сотрудников средств массовой информации, считают в СЖР. Речь идет исключительно о добровольном участии СМИ в этой инициативе, а оператором реестра мог бы стать сам Союз журналистов. В нем отмечают, что к созданию такого реестра не нужно будет привлекать госструктуры, никаких изменений в законодательство вносить также не потребуется.

Продажа удостоверений и другие проблемы

По словам Соловьева, с одной стороны, с технической точки зрения это можно сделать довольно просто, но есть другая проблема, котороя в последнее время стала более актуальной - наличие удостоверений у людей, которые к СМИ отношения не имеют. По данным СЖР, "имеются многочисленные факты продажи редакционных удостоверений лицам, не занимающимся журналистской деятельностью, злоупотребление правами журналиста, в виду невозможности последующей идентификации таких лиц". "Как ответная реакция на неразбериху в это сфере - пренебрежительное отношение со стороны правоохранительных и государственных органов к удостоверениям сотрудников СМИ, недоверие в обществе, что дискредитирует статус журналиста, часто приводит к агрессивным проявлениям, в том числе к применению насилия в отношении работников СМИ", - привел Соловьев заключение коллег, предложивших начать унификацию удостоверений.

Глава СЖР напомнил, что согласно законодательству, журналист - это человек, который работает в официально зарегистрированном СМИ и имеет с ним юридические отношения (либо постоянный, либо временный договор) и при этом имеет редакционное удостоверение или редакционное задание. В России зарегистрировано более 70 тыс. СМИ и по не окончательным подсчетам в стране работает от 300 до 500 тыс. журналистов. "При этом большинство официально зарегистрированных СМИ обычно не действующие: формально регистрация у них есть, но они не работают. Но имеют право выдавать реакционное удостоверение", - сказал Соловьев.

Кроме того, все редакционные удостоверения - разного образца, что, в свою очередь, также может вызывать подозрения у тех, кто его имеет право проверить. "Достаточно часто грань стирается. Когда человек просто берет в руки фотоаппарат и говорит, что он гражданский журналист или он блогер, то попробуй разберись, особенно в случае, когда дело происходит на несогласованной акции, когда и профессиональные журналисты не всегда успевают предъявить удостоверения и оказываются в автозаке", - сказал он.

Единый документ облегчит работу профессиональных журналистов на протестных акциях, считают в СЖР. Свой проект Союз намерен вынести на обсуждение на площадке СЖР, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.

Ограничения для журналистов

Во вторник первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект, в котором, в частности, предлагается ввести ограничения на участие в митингах и других публичных мероприятиях журналистов при исполнении. Согласно документу, журналистам при осуществлении профессиональной деятельности будет запрещено проводить агитацию, участвовать в организации публичного мероприятия, обсуждениях, принятии решений и других публичных действиях в его рамках, а также использовать "различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения". Скрывать отличительные знаки прессы также запрещается.