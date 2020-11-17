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Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Шесть человек стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Уяр Красноярского края. Об этом сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе Уярского района.

"Погибли пятеро детей и один взрослый", - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону ранее сообщили, что возгорание произошло в частном жилом доме по улице Сурикова, 6 города Уяр.

"В результате пожара есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, площадь пожара составила 25 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время пожар локализован.

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