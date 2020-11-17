Центр имени Чумакова сможет производить 10 млн доз COVID-вакцины в год

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова сможет производить 10 млн доз вакцины от коронавируса в год, в будущем это количество может быть увеличено, сообщил гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"Мы полагаем, что это (производство вакцины - ИФ) будет 10 млн в год, но это такая средне потолочная пока цифра, мы надеемся на большие цифры, просто по мере работы, по мере опыта и расширение площадки, это количество будет увеличиваться", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам, Ишмухаметова массовый выпуск третьей вакцины от коронавируса центра имени Чумакова начнется в феврале.

"Наша вакцина производится в производственном комплексе в центре Чумакова. И соответственно, производство у нас свое (...) если, мы надеемся на это, Минздравом будут одобрены результаты первой-второй фазы в феврале месяце мы будем готовы начать выпуск", - сказал Ишмухаметов.

Вакциной центра Чумакова привиты две трети добровольцев

В рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса центра им.Чумакова РАН привиты порядка 200 добровольцев, никаких побочных эффектов нет, добавил Ишмухаметов. По его словам, в рамках первой фазы исследований была доказана безопасность вакцины.

"Самый существенный вопрос, что, по крайней мере, она безопасна. Это первый вопрос, на который мы должны были ответить, но этого мало. Сейчас мы как раз работаем над второй фазой. Те добровольцы, которые прошли у нас, они не имели побочных эффектов, кроме болезненности при уколе, что совершенно естественно. Никаких температурных реакций, никаких подобных вещей у нас не было", - сказал он.

Что касается второй фазы, то её результаты, касающиеся наличия у добровольцев иммунитета, можно будет подвести только по завершении исследования, уточнил он.

Вторая фаза исследований стартовала 19 октября в Кирове и Санкт-Петербурге, в ней примут участие 285 человек, ранее в Новосибирске вакцину испытали на 15 добровольцах.

Другие российские вакцины

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.