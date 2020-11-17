Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 76 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7933 до 8009. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 522 456 случаев заражения COVID-19, 377 131 человек вылечились от инфекции.

Ранее в вторник стало известно, что на борьбу с эпидемией в городе выделят почти миллиард рублей.