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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
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Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 76 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7933 до 8009. Этот показатель сравним со смертностью от COVID-19 в начале июня.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 74 человека.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 522 456 случаев заражения COVID-19, 377 131 человек вылечились от инфекции.

Ранее в вторник стало известно, что на борьбу с эпидемией в городе выделят почти миллиард рублей.

Москва коронавирус COVID-19

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