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В повестку Совета Федерации на среду включен вопрос об использовании ВС РФ за пределами страны

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами России, говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты.

"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - говорится в повестке.

Вопрос будет рассмотрен в самом начале пленарного заседания.

Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по международным делам Константин Косачев, руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Совет Федерации Андрей Клишас

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