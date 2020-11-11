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Для ввода российских миротворцев в Карабах не потребовалось разрешения Совфеда

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Разрешение Совета Федерации для ввода российских миротворцев в зону карабахского конфликта не требуется, так как продолжает действовать постановление верхней палаты от сентября 2015 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом нет прямой необходимости, потому что 30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации ФС РФ №355-СФ, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - сказал Песков журналистам в четверг.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что теперь президенту РФ не нужно обращаться в Совет Федерации, чтобы использовать российскую армию за пределами РФ, Песков ответил: "Пока это постановление действует, а оно действует, оно никак не менялось, есть такая юридическая база для принятия подобных решений на основе общепризнанных принципов и норм международного права".

В ночь на вторник стало известно, что президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября по московскому времени. Войска Азербайджана и Армении должны были остановиться на занимаемых ими позициях. Также предполагалось, что российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

РФ Армения Нагорный Карабах

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