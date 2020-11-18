Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Камчатки

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмическое событие произошло в ночь на среду по местному времени. Его очаг залегал на глубине 64 км под морским дном. Эпицентр находился в 162 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - подчеркнул представитель МЧС.