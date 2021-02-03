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Два землетрясения за несколько часов произошли возле Камчатки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения у берегов Камчатки, сообщили в среду "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Самое сильное землетрясение произошло в среду в 2:14 по местному времени (17:14 вторника по Москве). Его очаг залегал на глубине 59 километров, эпицентр находился в Тихом океане, а магнитуда составила 4,1.

Второе землетрясение произошло 3 февраля в 10:31 по местному времени (1:31 по Москве) у западного побережья Камчатки – в заливе Шелехова. Его магнитуда составила 3,8, очаг залегал на глубине 6 километров под морским дном. Эпицентр находился в 89 км северо-западнее административного центра Корякского округа – поселка Палана.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что оба землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались. В результате землетрясений никто не пострадал, угрозу цунами не объявляли.

Камчатка

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