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Готовившие теракт на концерте Киркорова получили до 19 лет колонии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех подсудимых виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане, сообщает в среду пресс-служба суда.

Хидирнеби Казуев приговорен к 19 годам лишения свободы, Габибула Халдузов - к 18 годам, Самир Ибрагимов - к 17 годам, Шамиль Магомедов - к 10 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Гособвинитель просил для них от 11 до 20 лет колонии.

По версии следствия, в июле 2017 года фигуранты дела планировали взорвать самодельную бомбу на концерте Киркорова в Махачкале. Осуществить свой план им не удалось, так как концертный зал охранялся полицией и злоумышленники не смогли попасть на выступление. Осенью 2017 года они были задержаны и арестованы.

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Подельникам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, содействии терроризму, участии в деятельности террористической организации, создании и участии в незаконном вооруженном формировании, а также незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении.

Как писала газета "Коммерсантъ", Казуев в марте 2019 года заявил, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, причем заказал его якобы артист Максим Галкин, новый муж Аллы Пугачевой после ее развода с Киркоровым. Казуев утверждал, что получил миллион рублей авансом, что было половиной обещанной суммы. Адвокат Казуева просил включить названых артистов в список свидетелей. Следствие и прокуратура не поверили обвиняемому, заподозрив его в попытке затянуть расследование, и в приобщении артистов к списку свидетелей отказали.

Дагестан Филипп Киркоров

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