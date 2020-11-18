Эксперт сообщил о мутации коронавируса в 13 субъектах РФ

По его словам, она не влияет на тяжесть течения болезни

Модель COVID-19 Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мутация коронавируса выявлена в 13 субъектах РФ, но она не влияет на тяжесть течения и патогенность вируса, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Мутация M153T в S белке обнаружена в 13 субъектах РФ (Петербург, Новосибирская область, Пермский край, Свердловская область, Москва, Ленинградская область, Омская область, Республика Адыгея, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Хакасия, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край)", - сказал Лиознов журналистам в среду.

По его словам, "все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса".