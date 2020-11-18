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Эксперт сообщил о мутации коронавируса в 13 субъектах РФ

По его словам, она не влияет на тяжесть течения болезни

Эксперт сообщил о мутации коронавируса в 13 субъектах РФ
Модель COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мутация коронавируса выявлена в 13 субъектах РФ, но она не влияет на тяжесть течения и патогенность вируса, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

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"Мутация M153T в S белке обнаружена в 13 субъектах РФ (Петербург, Новосибирская область, Пермский край, Свердловская область, Москва, Ленинградская область, Омская область, Республика Адыгея, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Хакасия, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край)", - сказал Лиознов журналистам в среду.

По его словам, "все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса".

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 18 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия

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