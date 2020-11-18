Арсенал оружия нашли при обыске по делу об убийстве бизнесмена Шенгелии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга провели обыск в квартире предпринимателя Михаила Цуканова в рамках дела об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии в 2018 году. В ходе обыска обнаружили крупный склад незаконного оружия, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

62-летний Цуканов является директором торговой сети рыболовных магазинов "Аква". Обыск проводили в его квартире на улице Композиторов. По словам собеседника агентства, там нашли около тысячи патронов и пуль, около десяти пистолетов и револьверов, два пистолета-пулемета, несколько ружей, не менее восьми единиц переделанного оружия, не менее семи единиц самодельного оружия, детали огнестрельного оружия. Согласно заключениям экспертов, большая часть пригодна для стрельбы.

Обыск проводился в августе, до настоящего времени оружие исследовали, отметил источник. Уголовное дело о незаконном хранении оружия было возбуждено в отношении Цуканова накануне. Мужчина ограничен подпиской о невыезде.

Официальной информацией "Интерфакс" не располагает.

Автомобиль предпринимателя Бадри Шенгелия обстреляли в районе 249 км Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Петербурга 17 сентября 2018 года. 65-летний бизнесмен скончался от полученных ранений. По данному факту расследуется уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

Шенгелия проходил свидетелем обвинения по нескольким резонансным уголовным делам. В частности, он давал показания в отношении экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко. Как сообщалось, в апреле 2018 года Максименко был осужден на 13 лет заключения в колонии строгого режима за получение двух взяток на общую сумму в $550 тыс. (часть 6 статьи 290 УК РФ), а именно: $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) – Андрею Кочуйкову (Итальянец), а также $50 тыс. – от Шенгелии.

Шенгелия также давал показания по одному из уголовных дел в отношении Владимира Барсукова (Кумарина), известного в Петербурге в качестве бизнесмена и лидера "тамбовской ОПГ". В настоящее время последний отбывает наказание за различные тяжкие преступления.