В МГУ не увидели в дистанционке повода снижать стоимость обучения

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В МГУ на фоне намерения студентов-платников через суд добиться временного снижения стоимости обучения заявили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы и вуз принимает все меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях COVID-19.

"Говоря о возможных мерах социальной поддержки, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, (...) необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГУ.

Так в вузе прокомментировали сообщения в СМИ о намерении группы студентов-платников подать иск к МГУ с требованием пересчитать суммы контрактов за два семестра в связи с переходом на дистанционное обучение.

"Комментируя информацию о возможности подачи рядом студентов МГУ имени М.В. Ломоносова иска, полагаем целесообразным отметить, что, начиная с марта 2020 года, с принятием органами государственной власти первых нормативных правовых актов о противодействии распространению COVID-19, в МГУ были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой - на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам", - сообщили в пресс-службе.