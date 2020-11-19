В МГУ решили помочь студентам на 30 млн руб. из-за перехода на дистант

Студентам выплатят по 10 тыс. руб., помогут нуждающимся "платникам"

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова направит около 30 млн рублей внебюджетных средств на оказание поддержки студентам в связи с переходом на дистанционную форму обучения из-за COVID-19, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Сегодня я подписал приказ об организации поддержки обучающихся в МГУ. Всего на поддержку было выделено около 30 млн рублей", - заявил Садовничий журналистам в четверг. Он уточнил, что соответствующая поддержка была оказана и преподавателям, научным сотрудникам МГУ.

По словам Садовничьего, МГУ единовременно выплатит по 10 тысяч рублей студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и получающим государственную социальную стипендию. Кроме того, материальная поддержка будет оказана нуждающимся из числа студентов, которые обучаются по договорам об оказании платных образовательных услуг. "Полагаю, что это позволит компенсировать возможные издержки, связанные с дистанционной формой обучения", - уточнил ректор.

Садовничий сообщил, что вуз покроет расходы тем студентам, которые на время подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией планируют вернуться домой. Кроме того, обучающиеся на договорной основе студенты, проживающие в общежитиях, но выехавшие домой в свои регионы из-за перехода на дистант без сдачи комнаты или места, будут освобождены от платы за проживание в период с 16 ноября по 6 февраля. "Мы никого не обязываем выезжать из общежитий. Но, если ребята рассматривают для себя такую возможность, университет поддержит такое решение", - уточнил ректор МГУ.

Садовничий также сообщил, что по 20 тысяч рублей получат "аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие сейчас в красной зоне".

Финансирование данных расходов будет осуществляться из внебюджетных средств МГУ.

Согласно приказу Минобранауки вузы Москвы и Санкт-Петербурга, находящиеся в подчинении ведомства, с 13 ноября по 6 февраля 2021 года переведены на дистанционную форму обучения, чтобы снизить риски распространения COVID-19. МГУ перешел на дистант с 16 ноября.

Накануне стало известно о намерении группы студентов-платников подать иск к МГУ с требованием пересчитать суммы контрактов за два семестра в связи с переходом на дистанционное обучение.

В МГУ в ответ заявили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы и вуз принимает все меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях COVID-19.

"Говоря о возможных мерах социальной поддержки, в том числе о возможности снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов, обучающихся на договорной форме обучения, при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГУ.

"Комментируя информацию о возможности подачи рядом студентов МГУ имени М.В. Ломоносова иска, полагаем целесообразным отметить, что, начиная с марта 2020 года, с принятием органами государственной власти первых нормативных правовых актов о противодействии распространению COVID-19, в МГУ были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой - на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам", - заявили в пресс-службе.