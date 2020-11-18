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Лжеминер банка в Ингушетии оказался бухгалтером сельхозпредприятия

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера ООО "Молоко Ингушетии", подозреваемого в ложном минировании центрального офиса Сбербанка в Назрани.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Его поместили в изолятор временного содержания.

По словам собеседника, накануне примерно в 14:30, в службу 112 позвонил неизвестный, который сообщил, что по улице Московской в Назрани заминировано здание Сбербанка. Территория финансового учреждения была оцеплена силовиками. Эвакуировали персонал и посетителей учреждения – порядка 50 человек. В ходе проверки каких-либо взрывных веществ и устройств не нашли.

Оперативно-розыскные мероприятия проводили центр противодействия экстремизму и уголовный розыск совместно с ФСБ. По горячим следам задержан и доставлен в отдел полиции 36-летний уроженец Кабардино-Балкарии Залим Жамбаев, работающий бухгалтером в ООО "Молоко Ингушетии" в ингушском Малгобеке.

Аноним дал признательные показания.

Как сообщал ранее информированный источник, по данным правоохранительных органов, за последние две недели он трижды звонил в банк, чтобы сообщить о "минировании".

Руководитель сельхозпредприятия, на котором работает подозреваемый, предъявил ему претензии в связи с необоснованным затягиванием процесса перевода денег на его банковский счет. Как только директор предприятия заходил в банк для разбирательства, мужчина сообщал о его минировании, чтобы тот не успел проверить состояние счета.

При этом он предположил, что причиной совершения противоправных действий бухгалтера могли стать махинации со средствами предприятия, к которым он причастен.

Ингушетия Назрань

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