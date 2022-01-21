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В Ингушетии обвинили в хищении 19 млн рублей осужденного главбуха-лжеминера

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Прокурор Ингушетии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Кабардино-Балкарской Республики о крупном мошенничестве на сумму около 19 млн рублей, сообщает надзорное ведомство республики.

Житель КБР в апреле 2018 года, являясь главбухом ООО "Молоко Ингушетии" и зная о том, что Минсельхозом Ингушетии сельхозпроизводителям предоставляются субсидии на поддержку молочного животноводства путем возмещения части затрат, внес в документацию заведомо ложные сведения и завысил объемы реализованного предприятием коровьего молока. Перечисленные министерством на счет общества средства он похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким же образом в мае 2019 года он похитил перечисленные министерством на счет предприятия более 14,1 млн рублей.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 К РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) направлено в Магасский районный суд.

Представитель регионального Минсельхоза в рамках дела направил в суд иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что бывший главный бухгалтер ООО "Молоко Ингушетии" из Кабардино-Балкарии Залим Жамбеев, обвиненный в крупном мошенничестве, отбывает наказание по делу о трехкратном "минировании" центрального офиса Сбербанка в Назрани в ноябре 2020 года.

"За две недели мужчина трижды звонил в банк, чтобы сообщить о "минировании". Директор сельхозпредприятия, где он работал, предъявил ему претензии в связи с необоснованным затягиванием процесса перевода денег на его банковский счет. Как только руководитель заходил в банк для разбирательства, главбух сообщал о его минировании, чтобы тот не успел проверить состояние счета", - сказал источник.

По его данным, находясь на территории Ингушетии 9, 12 и 17 ноября, используя обезличенные абонентские номера телефонов, он звонил на номер единой диспетчерской службы "112" и сообщал о минировании здания филиала банка в Назрани. Территория финансового учреждения была оцеплена. Были эвакуированы персонал и посетители учреждения - порядка 50 человек. В ходе проверки каких-либо взрывчатых веществ и устройств не нашли.

Причиной противоправных действий "минера" стали махинации со средствами предприятия, к которым он причастен.

После очередного звонка Жамбеев был задержан и дал признательные показания.

В апреле минувшего года мужчина 1984 года рождения получил 3,5 года колонии-поселения по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Сейчас нерадивый бухгалтер отбывает наказание в КБР.

Ингушетия

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