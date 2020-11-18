В Госдуму внесли законопроект о признании физических лиц иноагентами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму в среду внесен проект закона о возможности признания иностранными агентами физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа.

Инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты РФ.

Авторы, группа депутатов и сенаторов, предлагают уточнить признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих установленной регистрации на территории РФ.

В число таких признаков предлагается включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источникам может быть использовано против безопасности страны.

При этом такая "деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников".

Кроме того, согласно законопроекту, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как об организации, так и о физическом лице, - СМИ будут обязаны снабжать материалы указанием, что это лицо - НКО, общественное объединение или физического лицо - исполняет функции иностранного агента.

В Госдуму также внесен проект закона, допускающий признание иностранных журналистов физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента. В случае осуществления иностранным журналистом, аккредитованным в РФ, деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, несовместимой с его профессиональной деятельностью журналиста, такое лицо включается в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, указано в проекте закона (1057914-7).

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о запрете участия иностранных агентов в избирательных кампаниях в России, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Речь идет об изменениях в законодательство об избирательном процессе, в закон "Об основных гарантиях избирательных прав", вносим небольшое дополнение, чтобы иноагенты не могли участвовать в избирательных кампаниях", - сказал Пискарев в среду журналистам. "Это мировая практика, избирательные кампании - это наше внутреннее дело, поэтому иностранные агенты не должны в них влезать, формировать там повестку, мировоззрение", - отметил он.

По словам депутата, законопроект внесен в рамках пакета законопроектов совместно с комиссией Совета Федерации по защите суверенитета РФ от внешнего вмешательства.