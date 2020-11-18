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Что произошло за день: среда, 18 ноября

Рекорд по излечившимся от COVID-19, задержание Меня и иноагенты-физические лица

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ поставлен рекорд по числу излечившихся от COVID-19. За сутки были выписаны 25 179 человек, впервые за осень это число выше числа заразившихся (20 985 человек). Впрочем, число летальных исходов также рекордное - 456. Эксперт сообщил о мутации коронавируса в 13 субъектах РФ. В стране заняты 81% коек для больных коронавирусом, наиболее критичная ситуация в Чувашии, Орловской области и Севастополе, где исчерпано более 95% фонда. На фоне этого Владимир Путин потребовал не приукрашивать ситуацию с COVID-19 в России.

- Михаил Мень задержан после допроса в СК до утра четверга, когда следствие попросит суд избрать в отношении него меру пресечения. Аудитор Счетной палаты и бывший губернатор Ивановской области обвиняется в хищении 700 млн рублей из бюджета региона в 2011 году.

- В Госдуму внесли законопроект о признании физических лиц иноагентами. Кроме других ограничений, им могут запретить участвовать в избирательных кампаниях.

- Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения, подробности которого до сих пор не разглашаются.

- Следствие нашло свидетеля просмотра порно историком Дмитриевым. По словам детского омбудсмена Карелии, именно поэтому дело вернули на новое рассмотрение.

- Глава Мордовии подал в отставку. "Но время идет. Нужно давать дорогу молодым", - объяснил свое решение Владимир Волков. Врио назначен Артем Здунов, который до последнего времени работал премьер-министром Дагестана.

- Кислородную трубу прорвало в пустом помещении больницы в Коммунарке. Никто не пострадал.

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