Бывших топ-менеджеров Центра Хруничева обвинили в растрате 5 млрд руб.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывшие топ-менеджеры Центра имени Хруничева, в том числе экс-глава Владимир Нестеров, предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и растрате более 5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, в зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, растрате, злоупотреблении полномочиями (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 160, часть 2 статьи 201 УК РФ).

Версия следствия

Следствие установило, что в 2007-2014 годах обвиняемые инициировали заключение двух договоров на представление интересов Центра Хруничева в судах, а также оказание аудиторских и консультационных услуг для нужд бухгалтерии, сказала Петренко.

По ее словам, по одному из договоров федеральное предприятие ежемесячно независимо от оказания услуг перечисляло фирме 22 тыс. евро, а также 5% от полученной имущественной выгоды в результате обжалования в судах решений налоговых органов о взыскании платежей.

Отмечается, что при этом на предприятии имелась собственная юридическая служба. "Во втором случае к договору об оказании консультационных услуг были заключены фиктивные дополнительные соглашения и составлены подложные акты о выполнении работ с заведомо ложными сведениями о якобы оказанных услугах для нужд бухгалтерии. В действительности отраженные в актах работы были выполнены сотрудниками бухгалтерии предприятия, штат которой составлял более 200 человек", - сказала Петренко.

Таким образом, по ее словам, "в результате действий обвиняемых были похищены денежные средства федерального предприятия на сумму более 120 млн рублей".

Соучастники

Еще один соучастник указанных преступлений – бывший заместитель генерального директора Центра имени Хруничева по экономике Александр Островерх. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Он уже осужден и признан виновным в растрате, сказала Петренко.

Кроме того, по версии ведомства, в 2006 году Нестеров без разрешения Росимущества и "Роскосмоса" дал согласие американской компании Lockheed Martin на продажу принадлежащих ей 51% акций совместного российско-американского предприятия "Локхид-Хруничев-Энергия" и 50% акций совместной компании "Интернэшнел Лонч Сервисез" офшорной компании "Спейс Транспорт Инк", зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей гражданину Германии.

Отмечается, что эти предприятия были созданы с целью продажи на международном рынке американских ракет-носителей Atlas и российских ракет-носителей "Протон". "Тем самым Нестеров отказался от права первоочередной покупки указанных акций и скрыл данный факт от Росимущества и "Роскосмоса". При этом их стоимость, как установило следствие, составила 2,2 млрд рублей", - сказала Петренко.

В дальнейшем, отметила она, "Нестеров, введя в заблуждение Росимущество и "Роскосмос", организовал покупку Центром им. Хруничева этих же акций у "Спейс Транспорт Инк" по завышенной стоимости за $321 млн, или 7,5 млрд рублей".

"Таким образом, противоправными действиями Нестерова бюджету РФ был причинен значительный материальный ущерб в размере более 5,3 млрд рублей, составивших разницу от рыночной стоимости акций по состоянию на 2006 год", - сказала Петренко.

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.