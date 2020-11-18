Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:49Заразились
на 18.11В России 1 991 998+20 985В мире 55 624 562+610 216

Счетная палата не стала комментировать уголовное дело аудитора Меня

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Счетная палата пока воздерживается от содержательных комментариев в связи с обвинениями Генпрокуратуры в адрес экс-губернатора Ивановской области, аудитора Михаила Меня.

"Обвинения относятся к периоду работу Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования", - заявило контрольное ведомство.

Генпрокурор Игорь Краснов вышел в Совет Федерации с представлением о задержании Меня как обвиняемого по уголовному делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. В тот период Мень был губернатором региона.

"Следственным комитетом РФ расследуется уголовное дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний (...) в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", - сказал Краснов.

Сенаторы дали согласие на задержание Меня по ч.4 статьи 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере или совершенное организованной группой). Следствие попросит суд оставить аудитора на свободе под запрет определенных действий.

Мень сказал "Интерфаксу", что в первый раз слышит об этом уголовном деле.

Михаил Мень Генпрокуратура Совет Федерации Ивановская область Счетная палата

Новости

Показания на Михаила Меня дал его бывший первый заместитель

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о занятости 81% коек для больных коронавирусом

Голикова сообщила о занятости 81% коек для больных коронавирусом

Дума уточнила наказание за призывы к отчуждению российских территорий

Адвокат сообщил о прекращении уголовного дела экс-сенатора Фетисова

Бывших топ-менеджеров Центра Хруничева обвинили в растрате 5 млрд руб.

Бывших топ-менеджеров Центра Хруничева обвинили в растрате 5 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Академик РАН допустил возможность передачи коронавируса половым путем

В Госдуму внесли законопроект о признании физических лиц иноагентами

В Госдуму внесли законопроект о признании физических лиц иноагентами

Сенаторы разрешили задержать аудитора Михаила Меня

Сенаторы разрешили задержать аудитора Михаила Меня
Изменение Конституции

Дума приняла законы о верховенстве Конституции над международным правом

Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии подал в отставку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');