Счетная палата не стала комментировать уголовное дело аудитора Меня

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Счетная палата пока воздерживается от содержательных комментариев в связи с обвинениями Генпрокуратуры в адрес экс-губернатора Ивановской области, аудитора Михаила Меня.

"Обвинения относятся к периоду работу Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования", - заявило контрольное ведомство.

Генпрокурор Игорь Краснов вышел в Совет Федерации с представлением о задержании Меня как обвиняемого по уголовному делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. В тот период Мень был губернатором региона.

"Следственным комитетом РФ расследуется уголовное дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний (...) в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", - сказал Краснов.

Сенаторы дали согласие на задержание Меня по ч.4 статьи 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере или совершенное организованной группой). Следствие попросит суд оставить аудитора на свободе под запрет определенных действий.

Мень сказал "Интерфаксу", что в первый раз слышит об этом уголовном деле.