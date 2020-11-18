Показания на Михаила Меня дал его бывший первый заместитель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Доказательства причастности вины аудитора Михаила Меня к хищению из бюджета Ивановской области основаны на показаниях, которые против него дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники, заявил в Совете Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

Мень был губернатором Мень Ивановской области с декабря 2005 года по середину октября 2013 года. Его сменил Коньков, сначала в качестве врио главы региона. Коньков был губернатором с 19 сентября 2014 по 10 октября 2017 года, а затем стал депутат Ивановской областной.

Краснов вышел в палату с представлением о задержании аудитора по делу о хищении в 2011 году 700 млн рублей из бюджета чиновниками правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний. Сенаторы лишили Меня неприкосновенности.

"В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области", - сказал генпрокурор.

"В начале 2011 года неустановленные лица из числа бенефициаров группы компаний "Продо", располагая сведениями о предстоящем предоставлении бюджетных кредитов субъектам РФ для частичного покрытия дефицитов бюджетов, объединились в организованную группу в целях организации выделения Минфином России такого кредита правительству Ивановской области и последующего хищения его части посредством перечисления из бюджета области в адрес ОАО "Ивановский бройлер", входящего в группу компаний "Продо", - сказал он.

По его словам, они вовлекли в организованную группу Меня, заместителя гендиректора ООО "Продо Менеджмент" Екатерину Семенову, которым поручили руководить совершением хищения.

"В состав группы также вошел управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Грешин. Михаил Мень был наделен правом заключить от имени правительства Ивановской области соглашение о предоставлении бюджетного кредита и фактически распорядиться им, в связи с чем принял на себя преступные обязательства на растрату денежных средств в пользу группы компаний "Продо" путем их перечисления в адрес ОАО "Ивановский бройлер" через областной фонд поддержки малого предпринимательства", - заявил Краснов.

По его словам, Мень "склонил к совершению преступления первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова, являющегося также председателем правления этого фонда".

"В феврале-марте 2011 года по указанию Михаила Меня подготовлена заявка о предоставлении бюджетного кредита, которая после согласования губернатором с неустановленными лицами из числа бенефициаров группы компаний "Продо" направлена в Минфин России", - сказал Краснов.

Он также сообщил, что Мень 14 марта 2011 года заключил соглашение с Минфином России о предоставлении бюджету области кредита 1 млрд рублей. В соответствии с этим документом финансовая помощь предоставлена на условиях согласования Минфином РФ предполагаемых изменений в закон Ивановской области об областном бюджете в случае принятие новых расходных обязательств, сказал Краснов.

"В целях хищения большей части предоставленных средств по указаниям Михаила Меня Павел Коньков обеспечил принятие правительством Ивановской области нормативных правовых актов, позволяющих выделить областному фонду поддержки малого предпринимательства бюджетные средства в сумме 750 млн рублей без согласования с Минфином России. При этом в уставе фонда были предусмотрены изменения, позволяющие выдать займ ОАО "Ивановский бройлер", не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства", - отметил генпрокурор.

"В целях сокрытия факта своей причастности к планируемому хищению Михаил Мень в дни принятия соответствующих постановлений правительства назначал исполняющим обязанности председателя правительства Ивановской области своего первого заместителя Павла Конькова, при этом сам фактически осуществлял трудовую деятельность, находясь на своем рабочем месте", - заявил Краснов.

"28 марта 2011 года Михаил Мень без согласования с Минфином России внес на рассмотрение Ивановской областной думы законопроект, предусматривающий выделение фонду 750 млн рублей. В то же время участники организованной группы Дмитрий Гришин, Екатерина Семенова обеспечили изготовление от имени ОАО "Ивановский бройлер" заявки на получение займа и технико-экономического обоснования, содержащего заведомо ложную информацию о предназначении этих денежных средств, а также проекта договора займа между фондом и обществом на сумму 700 млн рублей. После чего через неустановленных организаторов обеспечили передачу документов Михаилу Меню", - рассказал генпрокурор.

Мень, получив экземпляр договора с заниженной процентной ставкой и иными условиями, не позволяющими фонду осуществлять эффективный контроль за целевым использованием заемных средств, передал эти документы Конькову, сообщил Краснов.

"После чего документ был подписан на условиях, предложенных группой компаний "Продо", а денежные средства в сумме 700 млн рублей 21 апреля 2011 года с расчетного счета фонда перечислены на расчетный счет "Ивановский бройлер", откуда на следующий же день перечислены на счета других подконтрольных организованной группе организаций, то есть похищены", - сказал генпрокурор.

"Изобличающие Михаила Меня показания обвиняемого Павла Конькова, а также многочисленных свидетелей, руководящих должностных лиц правительства Ивановской области и подчиненных ему департаментов, депутатов областной Думы, в соответствии с которыми, по указанию Михаила Меня, вопросы получения бюджетного кредита согласовывались с представителями группы компаний "ПРОДО" и другими лицами, не имеющими отношения к органам власти и управления области", - продолжил он.

Генпрокурор подчеркнул, что инициатива выделения такой беспрецедентно крупной суммы (750 млн руб. - ИФ.) через областной фонд поддержки малого предпринимательства "исходила исключительно от Михаила Меня". При этом, заметил Краснов, "такие средства никогда ранее не предоставлялись ни одной коммерческой организации".

Более того, отметил глава надзорного ведомства, "по его (Меня) указанию и под его давлением в кратчайшие сроки было изменено областное законодательство, все постановления правительства области, связанные с распределением денежных средств подписал Павел Коньков, которого именно губернатор осознанно назначал исполняющим своих обязанностей, так как, очевидно, понимал, что денежные средства возвращены не будут".

Краснов особо выделил то обстоятельство, что, по мнению следствия, договор между правительством и коммерсантами "был подписан на крайне невыгодных для области условиях". "Процентная ставка по нему составила всего лишь 2,2%, в то время как обычная ставка, которая равна сумме рефинансирования, составляла 8%. При этом проект самого договора был передан для подписания руководством фонда непосредственно Михаилом Менем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что следствие намерено просить суд оставить Меня на свободе под запрет определенных действий.

Сам аудитор заявил, что впервые слышит об этом уголовном деле.

В Счетной палате отметили, что инкриминируемое Меню хищение не относится к его работе в этом ведомстве, и отказались от комментариев.

Коньков был задержан в Иванове 31 мая и арестован в начале июня 2019 года по делу о мошенническом хищении около 700 млн рублей. Тогда следствие объяснило, что считает, что он и Дмитрий Гришин похитили вверенные Конькову бюджетные средства на общую сумму около 700 млн рублей, перечислив их на счета структур, входящих в группу "Продо". Гришина также задержали и арестовали.

На момент ареста Коньков вину отрицал.