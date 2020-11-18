Главу администрации Волгодонска отпустили под залог

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главу администрации Волгодонска (Ростовская область) Виктора Мельникова, подозреваемого в должностном преступлении, освободили из-под стражи. В отношении него избрана мера пресечения в виде залога, сообщает пресс-служба волгодонского районного суда.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации Волгодонска по части 3 статьи 33, пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий) и задержании чиновника.

По версии следствия, подозреваемый указал директору МКУ "Департамент строительства и городского хозяйства" подписать акт о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог в Волгодонске. В результате незаконных действий главы администрации города бюджету был причинен ущерб на 16 млн рублей.

Дома и на рабочем месте у Мельникова прошли обыски.

По информации горадминистрации, исполнять обязанности главы администрации Волгодонска будет заместитель Мельникова по экономике Сергей Макаров.