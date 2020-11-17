Суд продлил задержание главы администрации Волгодонска Мельникова

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Волгодонский районный суд признал законным задержание главы администрации города Волгодонска Виктора Мельникова, подозреваемого в должностном преступлении, сообщается на сайте суда.

"Волгодонским районным судом признано законным задержание Мельникова. Продлен срок его задержания на 24 часа, т.е. до 18 ноября для внесения залога", - говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации Волгодонска по части 3 статьи 33, пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий).

По версии следствия, подозреваемый указал директору МКУ "Департамент строительства и городского хозяйства" подписать акт о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог в Волгодонске. В результате незаконных действий главы администрации города бюджету был причинен ущерб на 16 млн рублей.

Информированный источник ранее уточнял "Интерфаксу", что дома и на рабочем месте у Мельникова прошли обыски.

По информации горадминистрации, исполнять обязанности главы администрации Волгодонска будет заместитель Мельникова по экономике Сергей Макаров.