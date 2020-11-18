"Магнит" и "Яндекс.Еда" запустили доставку еще в 5 городах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" масштабировал географию доставки из своих магазинов с помощью сервиса "Яндекс.Еда" на пять городов - Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Екатеринбург. Сервис экспресс-доставки с "Яндекс.Едой" компания запустила в тестовом режиме в сентябре на базе десяти магазинов в Ростове-на-Дону.

С момента запуска пилотного проекта количество подключенных магазинов выросло в более чем 10 раз, до 112, сообщил "Магнит".

До конца ноября "Магнит" и "Яндекс.Еда" планируют подключить еще два новых города - Самару и Нижний Новгород, а до конца года увеличить более чем в три раза количество магазинов, из которых осуществляется доставка, до 500.

Ритейлер активизировал развитие в сфере foodtech в конце августа, запустив экспресс-доставку продуктов в партнерстве с Delivery Club. В начале ноября "Магнит" презентовал собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов (в Москве).

Проект пилотируется в партнерстве с "Яндекс.Едой", эксперты сервиса вошли в команду разработки приложения. В дальнейшем "Магнит" планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, параллельно развивая сотрудничество с партнером.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под его управлением было 21 154 магазина. Розничная выручка ритейлера по итогам девяти месяцев 2020 года выросла на 14,2%, до 1 трлн 114,91 млрд рублей.